ФАС проверит причины роста цен на строительную арматуру

Федеральная антимонопольная служба проверит причины роста цен на строительную арматуру на внутреннем рынке. Ведомство намерено выяснить, есть ли в ценообразовании признаки нарушения антимонопольного законодательства. Подорожание выявили в ходе совместного мониторинга ФАС, Минстроя и Минпромторга.

По данным участников отрасли, на цены повлияли сразу несколько факторов, прежде всего баланс спроса и предложения. В этом году строительная активность выросла на фоне низких складских запасов арматуры.

ФАС уже направила производителям запросы и потребовала обосновать действующие цены, а также объяснить причины их повышения. В службе подчеркнули, что стоимость строительных материалов остаётся на особом контроле.

В конце июня ФАС выявила признаки картеля в сфере ЖКХ Подмосковья на сумму свыше 5,5 млрд рублей. В поле зрения ведомства оказались четыре компании: их подозревают в возможном сговоре при определении победителей закупок на обновление систем тепло- и водоснабжения.