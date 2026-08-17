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17 августа, 14:18

ФАС проверит причины роста цен на строительную арматуру

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Федеральная антимонопольная служба проверит причины роста цен на строительную арматуру на внутреннем рынке. Ведомство намерено выяснить, есть ли в ценообразовании признаки нарушения антимонопольного законодательства. Подорожание выявили в ходе совместного мониторинга ФАС, Минстроя и Минпромторга.

По данным участников отрасли, на цены повлияли сразу несколько факторов, прежде всего баланс спроса и предложения. В этом году строительная активность выросла на фоне низких складских запасов арматуры.

ФАС уже направила производителям запросы и потребовала обосновать действующие цены, а также объяснить причины их повышения. В службе подчеркнули, что стоимость строительных материалов остаётся на особом контроле.

ФАС начала проверку цен на мясо птицы и говядину у крупных производителей
ФАС начала проверку цен на мясо птицы и говядину у крупных производителей

В конце июня ФАС выявила признаки картеля в сфере ЖКХ Подмосковья на сумму свыше 5,5 млрд рублей. В поле зрения ведомства оказались четыре компании: их подозревают в возможном сговоре при определении победителей закупок на обновление систем тепло- и водоснабжения.

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Александра Мышляева
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