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17 августа, 14:41

Торговца контрафактной чачей задержали у рынка в центре Сочи

Обложка © Telegram / Полиция Сочи

Обложка © Telegram / Полиция Сочи

В Сочи полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя из припаркованного автомобиля возле торгового центра на улице Московской. По данным городского УВД, торговлю организовал 51-летний местный житель. Разрешительных документов на продажу спиртного у него не было.

Торговца чачей-убийцей задержали у рынка в Сочи. Видео © Telegram / Полиция Сочи

Из машины изъяли около 30 литров продукции. Среди неё были вино и чача. В отношении мужчины начали административное расследование по статье о незаконной розничной продаже алкоголя.

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Ранее Life.ru рассказывал, что чачу сомнительного происхождения предлагают туристам и на Центральном рынке Сочи. Журналисты отмечали, что продавцы сами подходили к посетителям, предлагали домашний алкоголь и устраивали дегустации на месте. Один из торговцев объяснял низкую цену тем, что продукцию якобы продают напрямую производители, а затем её развозят по другим точкам курорта.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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