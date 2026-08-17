Автомобиль BMW влетел в террасу ресторана возле станции метро «Дворец Украина» в Киеве. По данным Dетектив-Info, за рулём одной из машин мог находиться 31-летний Кирилл Островский, которого издание называет криминальным авторитетом по прозвищу «Кирилл».

Криминальный авторитет на BMW влетел в ресторан в Киеве. Видео © Национальная полиция Украины

Это не первое громкое ДТП в биографии Островского. В июле 2018 года он стал виновником аварии, в которой погибла 10-летняя девочка. Позже суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы и запретил управлять автомобилем в течение трёх лет.

После этого в отношении Островского возбудили ещё одно дело по так называемому «антиворовскому закону». В 2023 году он вышел из СИЗО под залог.

В марте 2026 года, как утверждает Dетектив-Info, Островского вновь задержали — на этот раз по подозрению в похищении и пытках человека. Через несколько недель суд отпустил его под залог в размере 399,3 тысячи гривен.

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