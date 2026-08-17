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17 августа, 14:56

ЦИК утвердит новые бюллетени на выборах в Госдуму без партии «Яблоко»

Обложка © ТАСС / Pavel Bednyakov

Обложка © ТАСС / Pavel Bednyakov

Партия «Яблоко» будет исключена из федерального избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму. После получения решения Верховного суда ЦИК обязан внести соответствующие изменения, сообщил ТАСС зампред комиссии Николай Булаев. Сам бюллетень пока не напечатан. Его форму уже утвердили, однако сейчас документ находится на стадии корректировки.

«После получения решения суда ЦИК будет обязан внести изменения в бюллетень», — заявил Булаев ТАСС. По его словам, вопрос планируется вынести на ближайшее заседание комиссии.

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Напомним, Верховный суд России признал законным снятие федерального списка «Яблока» с выборов в Госдуму. Апелляционная коллегия отклонила жалобу партии на решение об отмене регистрации кандидатов. Основанием стали нарушения, выявленные при финансировании избирательной кампании, а также претензии к агитационным материалам и соблюдению законодательства об интеллектуальной собственности. В частности, речь шла о поступлении средств от лиц, ранее получавших переводы из-за рубежа. К слову, сами выборы в Государственную думу IX созыва состоятся в Единый день голосования — с 18 по 20 сентября 2026 года.

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Татьяна Миссуми
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