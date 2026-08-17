Детский сад на Сахалине закрыли на дезинфекцию после отравления 30 человек

Детский сад № 8 в Корсакове Сахалинской области закрыли по предписанию Роспотребнадзора после массового отравления, при котором пострадали 30 человек. Об этом сообщила мэр Наталия Куприна.

«Детский сад № 8 с завтрашнего дня закрыт для приёма детей. По предписанию Роспотребнадзора в учреждении будет проводиться дезинфекция», — сказала она.

По данным властей, за помощью обратились 17 детей, девять из них госпитализированы. Их состояние стабильное, они под круглосуточным наблюдением врачей. Мэр призвала родителей внимательно следить за самочувствием малышей и при первых симптомах — головной боли, тошноте, слабости — сразу обращаться к врачам. Роспотребнадзор уже взял пробы, причина массового отравления пока неизвестна.

До этого прокуратура Салехарда начала проверки заведений общественного питания после того, как люди отравились едой из доставки. Проверки проводят по поручению окружной прокуратуры. Если найдут нарушения, примут меры.