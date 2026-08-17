«Противник пятится, но огрызается»: Почему удары ВС РФ по Украине стали эффективнее летом

Рост эффективности ударов по Украине этим летом во многом связан с дефицитом у противника ракет для систем ПВО, заявил в эфире «Царьграда» военный обозреватель Юрий Котёнок. По его словам, именно нехватка средств перехвата позволила нарастить интенсивность и результативность атак.

Однако эксперт подчеркнул, что расслабляться рано: противник не повержен, он пятится, но огрызается. ВСУ сохраняют преимущество в беспилотниках на линии фронта и продолжают наносить удары по приграничным областям России. Ситуация, по его оценке, остаётся сложной.

Ключевой вывод Котенка — необходимость кардинального пересмотра системы противовоздушной обороны. Сейчас, по его словам, хорошо прикрыты лишь Москва и частично Санкт-Петербург, но и у северной столицы есть «дырки» со стороны Балтийского моря, чем пользовался противник.

Выходом могло бы стать создание эшелонированной зональной ПВО, которая прикрывала бы как минимум всю европейскую часть России и наиболее ракетоопасные направления. Это позволило бы нивелировать поражения объектов и снизить эффективность вражеских БПЛА и ракет, которые противник анонсирует на осень, включая удары по Москве.

При этом Котёнок отметил, что столичная система ПВО остаётся одной из самых эффективных в мире. Задача — распространить этот опыт на всю территорию страны, сделав то, что не успели в советское время. Слова эксперта звучат как призыв к действиям на фоне продолжающихся угроз.

А ранее стало известно, что Украина почти исчерпала запас ракет-перехватчиков для Patriot. По данным CNN, одна из пусковых установок не производила запусков уже около шести недель, а без запаса перехватчиков сам комплекс фактически становится бесполезным.