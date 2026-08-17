«Всё знают из интернета»: Доктор наук объяснил, почему молодёжь не идёт в медвузы

Нехватка студентов в российских медвузах связана с падением престижа профессии врача и обесцениванием профильного образования. Такое мнение в беседе с НСН высказал доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, ситуацию усугубляет обилие медицинской информации в интернете. Всё больше пациентов приходят на приём уже с готовыми выводами и требуют назначений, о которых прочитали в сети. Жемчугов считает, что из-за этого роль врача в глазах пациентов меняется: специалист всё чаще воспринимается не как источник экспертного решения, а как человек, который лишь подтверждает найденную самостоятельно информацию.

«Получается, что нет смысла ходить к врачу», — заявил он, добавив, что в интернете люди нередко находят именно те ответы, которые хотят услышать.

Отдельной проблемой эксперт назвал высокую нагрузку на медиков. По его словам, врачу приходится проходить сложный путь обучения и подтверждения квалификации, при этом уровень ответственности и рисков остаётся высоким. Жемчугов также связал снижение интереса к профессии с уголовными и судебными делами против врачей, а также с тем, что рост зарплат, по его оценке, не соответствует сложности и тяжести условий труда.

Ранее стало известно, что даже в ведущих медицинских вузах России остаются свободными сотни бюджетных мест в ординатуре. Депутат Госдумы Алексей Куринный связал ситуацию в том числе с условиями обязательной отработки: молодых специалистов могут отпугивать крупные штрафы за отказ от работы в государственной медицине при отсутствии гарантированного жилья, существенных подъёмных и достойной зарплаты.