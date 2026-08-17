Вернулся из-за границы — и попался: В Кольцово задержали мужчину за угрозы четырём детям

В аэропорту Кольцово задержали 41-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в угрозах убийством четырём несовершеннолетним. Мужчину встретили оперативники после его возвращения из-за рубежа, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Сопротивления при задержании он не оказал.

Сам конфликт произошёл вечером 29 июля возле дома на улице Розы Люксембург. По версии следствия, мужчина из личной неприязни угрожал детям убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, а также применил к ним физическую силу.

Екатеринбуржцу предъявили обвинение по статьям о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия, и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Следствие намерено просить суд отправить его под стражу.

По данным местных СМИ, поводом для конфликта якобы стала ссора подростков с дочерью обвиняемого. Следственные органы эту версию в опубликованной информации не подтверждали. Ранее СК сообщал лишь, что между детьми и дочерью мужчины предположительно произошёл конфликт.

По уголовному делу уже осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.