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17 августа, 15:57

Кобяков заявил о возможном полноценном возвращении России на Олимпийские игры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yu_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yu_photo

Россия сможет полноценно вернуться к участию в Олимпийских играх. Такое мнение высказал советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. По его словам, возвращение российских спортсменов на главные международные соревнования не вызывает у него сомнений.

«Мы, разумеется, полноценно вернёмся на Олимпиаду», — заявил Кобяков в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ.

При этом советник президента подчеркнул, что для спортсменов Олимпийские игры должны быть не только главным стартом в карьере. По его словам, атлетам важно помнить, что участие в таких соревнованиях — это прежде всего возможность достойно представлять свою страну.

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Ранее The Guardian сообщало, что УЕФА пока не планирует возвращать российские клубы в международный футбол, несмотря на снятие санкций со стороны МОК. Футбольные федерации Англии, Германии и Франции сохраняют категорический отказ от допуска российских команд, и реальной перспективы отмены ограничений для российских сборных в европейских турнирах не существует.

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Анастасия Никонорова
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