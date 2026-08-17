Кобяков заявил о возможном полноценном возвращении России на Олимпийские игры

Россия сможет полноценно вернуться к участию в Олимпийских играх. Такое мнение высказал советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. По его словам, возвращение российских спортсменов на главные международные соревнования не вызывает у него сомнений.

«Мы, разумеется, полноценно вернёмся на Олимпиаду», — заявил Кобяков в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ.

При этом советник президента подчеркнул, что для спортсменов Олимпийские игры должны быть не только главным стартом в карьере. По его словам, атлетам важно помнить, что участие в таких соревнованиях — это прежде всего возможность достойно представлять свою страну.