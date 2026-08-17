Кобяков заявил о возможном полноценном возвращении России на Олимпийские игры
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Россия сможет полноценно вернуться к участию в Олимпийских играх. Такое мнение высказал советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. По его словам, возвращение российских спортсменов на главные международные соревнования не вызывает у него сомнений.
«Мы, разумеется, полноценно вернёмся на Олимпиаду», — заявил Кобяков в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ.
При этом советник президента подчеркнул, что для спортсменов Олимпийские игры должны быть не только главным стартом в карьере. По его словам, атлетам важно помнить, что участие в таких соревнованиях — это прежде всего возможность достойно представлять свою страну.
Ранее The Guardian сообщало, что УЕФА пока не планирует возвращать российские клубы в международный футбол, несмотря на снятие санкций со стороны МОК. Футбольные федерации Англии, Германии и Франции сохраняют категорический отказ от допуска российских команд, и реальной перспективы отмены ограничений для российских сборных в европейских турнирах не существует.
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