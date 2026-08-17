Бывший глава Удмуртии Бречалов отказался участвовать в выборах в Госдуму

Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов не будет баллотироваться в Госдуму — политика исключили из федерального списка «Единой России». Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. По её словам, решение принято на основании письменного заявления экс-кандидата, поступившего 15 августа.

«Поступило письменное заявление <...> об отказе в дальнейшем участии в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва в составе федерального списка кандидатов», — сказала она.

«Принято единогласно», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова после принятия постановления.

Ранее стало известно о назначении Александра Бречалова генеральным директором консалтинговой компании «Апекс». По данным СМИ, экс-глава Удмуртии давно просился в отставку, чтобы перейти на работу в бизнес-структуру. Однако изначально сообщалось о другой компании.