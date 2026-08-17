Семейную налоговую выплату получили уже 1,2 млн родителей в России

Новую ежегодную семейную выплату с начала действия меры получили уже 1,2 млн родителей, воспитывающих 2,7 млн детей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Мера поддержки заработала с 1 июня. Подать заявление можно до 1 октября. На выплату могут претендовать работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, если в семье двое и более детей. Возраст — до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении.

Одно из условий — среднедушевой доход семьи за 2025 год не должен превышать полутора региональных прожиточных минимумов. Также у заявителя не должно быть задолженности по алиментам. Социальный фонд рассматривает заявление до десяти рабочих дней. После одобрения деньги должны поступить в течение ещё пяти рабочих дней.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал, что супруги, прожившие вместе 50 лет, в ряде регионов России могут рассчитывать на единовременную выплату. Единого федерального стандарта нет: размер и условия зависят от субъекта. Например, в Москве выплачивают 29 651 рубль, в Петербурге и Новосибирске — по 50 тысяч, а в Калининградской области — 5 тысяч рублей.