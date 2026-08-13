Супруги могут получить выплату к золотой свадьбе, заявили в Госдуме

Супруги, прожившие в браке 50 лет, во многих регионах России могут получить единовременную выплату, рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Однако, по его словам, единых правил пока нет: субъекты самостоятельно устанавливают юбилейные даты, суммы и условия получения денег.

«Так, в Москве единовременная выплата к 50-летию брака составляет 29 651 рубль, в Санкт-Петербурге — 50 тыс. рублей, в Новосибирске — 50 тыс. рублей, а в Калининградской области — 5 тыс. рублей», — отметил собеседник RT.

Он подчеркнул, что право на такую поддержку возникает не автоматически: регионы могут предъявлять требования к сроку проживания, регистрации и гражданству. Для оформления выплаты супругам необходимо самостоятельно обратиться в соцзащиту, МФЦ или подать заявление через региональный портал госуслуг.

В некоторых субъектах деньги полагаются и после золотой свадьбы. Например, в Москве выплаты предусмотрены к 55-, 60-, 65- и 70-летию совместной жизни, а в Санкт-Петербурге следующая после 50-летия выплата назначается к 60 годам брака, заключил парламентарий.

К слову, в июле в России предложили ввести единую федеральную выплату супругам за 50 лет брака. Минимальный размер поощрения предложили установить на уровне 20 тысяч рублей с возможностью дальнейшей индексации и увеличения суммы к следующим юбилеям.