Зеленский и командование ВСУ поставили в приоритет удары по России в сентябре

Владимир Зеленский заявил, что на встрече с военным командованием были подтверждены приоритеты дальних ударов по России на ближайшие недели и сентябрь. Об этом он написал в своём телеграм-канале. На совещании также подвели итоги таких операций за первую половину августа.

«Подтвердили приоритеты дальних ударов на следующие недели и на сентябрь», — написал Зеленский.

Какие именно цели и направления были определены как приоритетные, в сообщении не уточняется. Кроме того, Зеленский сообщил о кадровых решениях в ВСУ. По его словам, главкому украинских войск Михаилу Драпатому поручено подготовить соответствующие предложения.

Газета Le Monde сообщила, что в Верховной раде сохраняется серьёзное недовольство кадровой политикой Владимира Зеленского после масштабной перестановки в руководстве страны и отставки главы Минобороны Михаила Фёдорова. Киевские чиновники критикуют и действия главы страны в отношении боевых действий.