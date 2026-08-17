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Регион
17 августа, 16:21

Зеленский и командование ВСУ поставили в приоритет удары по России в сентябре

Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что на встрече с военным командованием были подтверждены приоритеты дальних ударов по России на ближайшие недели и сентябрь. Об этом он написал в своём телеграм-канале. На совещании также подвели итоги таких операций за первую половину августа.

«Подтвердили приоритеты дальних ударов на следующие недели и на сентябрь», — написал Зеленский.

Какие именно цели и направления были определены как приоритетные, в сообщении не уточняется. Кроме того, Зеленский сообщил о кадровых решениях в ВСУ. По его словам, главкому украинских войск Михаилу Драпатому поручено подготовить соответствующие предложения.

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Газета Le Monde сообщила, что в Верховной раде сохраняется серьёзное недовольство кадровой политикой Владимира Зеленского после масштабной перестановки в руководстве страны и отставки главы Минобороны Михаила Фёдорова. Киевские чиновники критикуют и действия главы страны в отношении боевых действий.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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