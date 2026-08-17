В Нижнем Новгороде смерч сорвал крышу и повалил деревья — это попало на видео

Смерч прошёл по Автозаводскому району Нижнего Новгорода и сорвал крышу с одного из домов. Очевидцы сняли на видео, как над многоэтажками закручивается воронка, после чего сильный ветер поднимает в воздух металлические листы кровли.

В Нижнем Новгороде смерч повредил крышу многоэтажки и повалил деревья. Видео © VK/Типичный Нижний Новгород

Стихия сопровождалась мощным ливнем и сильными порывами ветра. В нескольких местах деревья упали на припаркованные автомобили, повредив кузова и стёкла. Из-за обильных осадков ливневая канализация не справилась с потоком воды. Некоторые улицы, в том числе проспект Гагарина, на время оказались подтоплены.

В мэрии сообщили, что к настоящему моменту вода уже ушла. На дорогах работает водооткачивающая техника. Пострадавших в результате непогоды, по предварительным данным, нет. Синоптики ожидают, что дождь прекратится к вечеру. При этом с 20 августа в регионе вновь прогнозируются затяжные осадки, которые могут сохраниться до конца месяца.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае утром на озере Гасси местные жители заметили редкий смерч, который образовался прямо над водой и сохранялся несколько минут. По словам очевидцев, явление выглядело необычно и впечатляюще, особенно для этого региона. Некоторые водители специально останавливались у дороги, чтобы заснять смерч на телефон.