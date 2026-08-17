Зеленский назначил Погрибного командующим Силами логистики ВСУ вместо Карпенко

Владимир Зеленский уволил командующего Силами логистики ВСУ. Вместо Владимира Карпенко украинский политик назначил Юрия Погрибного. Информация появилась на сайте администрации киевского главы.

Карпенко считался человеком, близким к бывшему главкому Александру Сырскому. В Вреховной раде не раз обвиняли генерала в проблемах с обеспечением войск, организацией логистики, ремонтом техники и коррупции. Слухи о скором отстранении Карпенко ходили на Украине с конца июля.

Также Владимир Зеленский заявил, что на встрече с военным командованием были подтверждены приоритеты дальних ударов по России на ближайшие недели и сентябрь.