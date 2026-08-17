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Регион
17 августа, 16:44

Зеленский назначил Погрибного командующим Силами логистики ВСУ вместо Карпенко

Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Владимир Зеленский уволил командующего Силами логистики ВСУ. Вместо Владимира Карпенко украинский политик назначил Юрия Погрибного. Информация появилась на сайте администрации киевского главы.

Карпенко считался человеком, близким к бывшему главкому Александру Сырскому. В Вреховной раде не раз обвиняли генерала в проблемах с обеспечением войск, организацией логистики, ремонтом техники и коррупции. Слухи о скором отстранении Карпенко ходили на Украине с конца июля.

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Также Владимир Зеленский заявил, что на встрече с военным командованием были подтверждены приоритеты дальних ударов по России на ближайшие недели и сентябрь.

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Татьяна Миссуми
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