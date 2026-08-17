Нетаньяху и Совет мира договорились о рабочих группах для сектора Газа

Премьер-министр Израиля и учреждённый президентом США Дональдом Трампом Совет мира договорились о создании двух рабочих групп для сектора Газа. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства еврейского государства по итогам переговоров с зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны провели «глубокие и конструктивные дискуссии».

«Было решено создать две рабочие группы: одну — по разоружению и демилитаризации Газы, которую Израиль и Совет мира полны решимости <…> завершить до начала какой-либо реконструкции в Газе. Вторая рабочая группа сосредоточится на вопросах санитарии, чистой воды и других проблемах общественного здравоохранения населения», — говорится в сообщении. При этом последнее, как подчёркивается, затрагивает и сам Израиль.

Напомним, помимо Биньямина Нетаньяху и Джареда Кушнера в переговорах также участвовал представитель Совета мира Николай Младенов. СМИ писали, что к диалогу присоединился и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.