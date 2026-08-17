Минус 60 и 12 километров до земли: Парашютист Бойцов готовится в День Флага побить польский мировой рекорд

Известный российский парашютист Сергей Бойцов 22 августа попытается установить абсолютный мировой рекорд высоты прыжка с теплового аэростата. Спортсмен планирует подняться на 11–12 километров и превзойти достижение польских экстремалов в 10 060 метров. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи.

Рекордную попытку Бойцов проведёт совместно с пилотом Иваном Меняйло в День Государственного флага России. Прыжок посвятят Международному фестивалю молодёжи — 2026, который пройдёт с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и соберёт 10 тысяч участников из России и других стран.

Сергей Бойцов попытается установить мировой рекорд прыжком с высоты до 12 км. Видео © пресс-служба Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи

«Мы хотим показать новому поколению, что Россия способна решать самые амбициозные инженерные задачи своими силами. Для нас это символ единства науки, технологий и силы человеческого духа», — рассказал Бойцов.

Условия на такой высоте близки к экстремальным: температура может опускаться до минус 50–60 градусов, а плотность атмосферы составляет менее четверти от показателей у поверхности Земли. Для рекордной попытки команда использует отечественные аэростатную и парашютную системы, кислородное оборудование и высотную экипировку.

Подготовка включала испытания в Центре подготовки космонавтов. При поддержке Роскосмоса Бойцов прошёл тестовый подъём в барокамере до условной высоты 12 километров. Экипировку также проверили при температуре до минус 60 градусов, а действия спортсмена отработали в аэродинамической трубе.

Наблюдать за попыткой установить рекорд можно будет 22 августа с 12:00 мск в сообществе Международного фестиваля молодёжи во «ВКонтакте».

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