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17 августа, 17:06

Москвичей предупредили о резком ночном похолодании

Синоптик Голубев предупредил о начале холодных ночей в Москве

Ночь в Москве. Обложка © Life.ru

Ночь в Москве. Обложка © Life.ru

Самые прохладные ночи этой недели в Москве ожидаются со среды на четверг и с четверга на пятницу. Температура воздуха опустится до +9…+11 градусов, сообщил РИА «Новости» начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

По словам синоптика, такие значения будут ниже, чем в предыдущие и последующие ночи, однако аномальным холодом их считать нельзя. В целом погода на неделе останется близкой к климатической норме. Наиболее прохладными станут ночи 19 и 20 августа.

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Ранее синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на неделе в центре России ненадолго вернётся тёплая погода. По его прогнозу, во вторник при сухой погоде температура составит около +24. Сам Тишковец назвал это потепление «лебединой песней лета».

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Александра Мышляева
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