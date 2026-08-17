ВМС США заключили контракт на $22,9 млрд для наращивания выпуска Tomahawk

ВМС США заключили с Raytheon контракт на $22,9 млрд, который должен резко увеличить выпуск крылатых ракет Tomahawk. Об этом говорится в заявлении Пентагона. Соглашение рассчитано на семь лет и предусматривает расширение производственных мощностей, укрепление цепочек поставок и ускорение передачи вооружений военным.

В Raytheon уточнили, что в перспективе производство Tomahawk планируют довести до тысячи ракет в год.

Заместитель министра обороны США Майкл Даффи заявил, что Пентагон потребовал от промышленности нарастить выпуск вооружений, и RTX откликнулась на этот запрос. Исполняющий обязанности министра ВМС США Ханг Као, в свою очередь, отметил, что контракт позволит поставлять Tomahawk флоту с «беспрецедентной скоростью».

Ранее в Белом доме заявили, что США сейчас делают ставку прежде всего на пополнение собственных военных запасов. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, комментируя запрос Владимира Зеленского на дополнительные ракеты-перехватчики, подчеркнула, что приоритетом Вашингтона остаётся восстановление американских арсеналов, которые, по оценке нынешней администрации, были серьёзно истощены при прежнем руководстве.