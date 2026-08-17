«Пусть выспится, а потом ко мне»: Тульский губернатор отключил от совещания по ВКС уснувшего мэра

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заметил, что глава Богородицка Вадим Игонин задремал во время оперативного совещания по видеосвязи. Вместо немедленного выговора глава региона распорядился отключить муниципалитет от трансляции и пригласить чиновника на личную беседу позже.

Инцидент произошёл во время доклада регионального министра спорта. На экране видеоконференции было видно, что Игонин уснул прямо во время обсуждения.

«Пусть Игонин выспится. Отключайте Богородицк, а потом главу ко мне пригласите. Я ему всё расскажу про загруженность спортивных объектов лично», — сказал Миляев.

Будить чиновника губернатор не стал. После его слов трансляцию из Богородицка отключили. Трансляцию конференции проводили на официальном сайте правительства региона.

Ранее сообщалось, что американская телеведущая Доминик Диллон уснула прямо во время утреннего эфира FOX13 в Мемфисе. Несколько секунд её сна попали в трансляцию, и видео быстро разлетелось по соцсетям. Она пришла в себя после переключения кадра режиссёром и призналась, что была в ужасе, щипала себя под столом и думала, что это кошмар. Причиной стала бессонная ночь с двумя маленькими дочерьми (двух лет и восьми месяцев), так как муж работал две смены, а младшей резались зубы.