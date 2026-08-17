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17 августа, 11:30

«Речи идти не может»: Хинштейн отчитал мэра за слова об экономии на приграничье

Хинштейн сделал замечание мэру Железногорска за слова об экономии на приграничье

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинтшейн

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинтшейн

Губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил замечание главе Железногорска Александру Михайлову после его слов о якобы сэкономленных в приграничье средствах. Об этом глава региона заявил на заседании областного правительства.

Поводом стали слова Михайлова о том, что средства, которые удалось «сэкономить» на приграничных территориях, могут направить на решение проблем с водоснабжением Железногорска. Чиновник объяснил, что его высказывание было вырванным из контекста, и извинился. По словам Михайлова, речь шла о деньгах, которые сейчас невозможно использовать для ремонта объектов ЖКХ на отселённых территориях. Хинштейн подчеркнул, что говорить об экономии на приграничье в такой ситуации некорректно.

«У людей, у жителей приграничья это вызвало вполне понятное удивление, недоумение», — отметил губернатор, призвав чиновников внимательнее формулировать публичные заявления.

Хинштейн пояснил, что окончательного решения по деньгам пока нет. Речь может идти лишь о средствах, запланированных на восстановление инженерной инфраструктуры приграничных районов, которые в этом году не удастся освоить из-за сложной оперативной обстановки. Губернатор заверил, что дополнительные средства для решения проблем будут искать «не за счёт других людей».

«Александр Валентинович, я вам объявляю замечание, пожалуйста, таких вещей больше не допускайте», – сказал Хинштейн.

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Ранее на заседании правительства Курской области губернатора Александра Хинштейна прервали грубым выкриком «Пошёл вон» из-за случайно включившегося микрофона участника видеосвязи из Льговского района. Когда на связь вывели исполняющего обязанности главы района Павла Вертикова, между ним и губернатором возник напряжённый разговор. Впоследствии в администрации Льговского района сообщили, что Вертикову готовят выговор за эту грубую фразу, произнесённую в адрес подчинённого.

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Анастасия Никонорова
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