«Речи идти не может»: Хинштейн отчитал мэра за слова об экономии на приграничье

Губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил замечание главе Железногорска Александру Михайлову после его слов о якобы сэкономленных в приграничье средствах. Об этом глава региона заявил на заседании областного правительства.

Поводом стали слова Михайлова о том, что средства, которые удалось «сэкономить» на приграничных территориях, могут направить на решение проблем с водоснабжением Железногорска. Чиновник объяснил, что его высказывание было вырванным из контекста, и извинился. По словам Михайлова, речь шла о деньгах, которые сейчас невозможно использовать для ремонта объектов ЖКХ на отселённых территориях. Хинштейн подчеркнул, что говорить об экономии на приграничье в такой ситуации некорректно.

«У людей, у жителей приграничья это вызвало вполне понятное удивление, недоумение», — отметил губернатор, призвав чиновников внимательнее формулировать публичные заявления.

Хинштейн пояснил, что окончательного решения по деньгам пока нет. Речь может идти лишь о средствах, запланированных на восстановление инженерной инфраструктуры приграничных районов, которые в этом году не удастся освоить из-за сложной оперативной обстановки. Губернатор заверил, что дополнительные средства для решения проблем будут искать «не за счёт других людей».

«Александр Валентинович, я вам объявляю замечание, пожалуйста, таких вещей больше не допускайте», – сказал Хинштейн.