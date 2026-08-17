«Речи идти не может»: Хинштейн отчитал мэра за слова об экономии на приграничье
Хинштейн сделал замечание мэру Железногорска за слова об экономии на приграничье
Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинтшейн
Губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил замечание главе Железногорска Александру Михайлову после его слов о якобы сэкономленных в приграничье средствах. Об этом глава региона заявил на заседании областного правительства.
Поводом стали слова Михайлова о том, что средства, которые удалось «сэкономить» на приграничных территориях, могут направить на решение проблем с водоснабжением Железногорска. Чиновник объяснил, что его высказывание было вырванным из контекста, и извинился. По словам Михайлова, речь шла о деньгах, которые сейчас невозможно использовать для ремонта объектов ЖКХ на отселённых территориях. Хинштейн подчеркнул, что говорить об экономии на приграничье в такой ситуации некорректно.
«У людей, у жителей приграничья это вызвало вполне понятное удивление, недоумение», — отметил губернатор, призвав чиновников внимательнее формулировать публичные заявления.
Хинштейн пояснил, что окончательного решения по деньгам пока нет. Речь может идти лишь о средствах, запланированных на восстановление инженерной инфраструктуры приграничных районов, которые в этом году не удастся освоить из-за сложной оперативной обстановки. Губернатор заверил, что дополнительные средства для решения проблем будут искать «не за счёт других людей».
«Александр Валентинович, я вам объявляю замечание, пожалуйста, таких вещей больше не допускайте», – сказал Хинштейн.
Ранее на заседании правительства Курской области губернатора Александра Хинштейна прервали грубым выкриком «Пошёл вон» из-за случайно включившегося микрофона участника видеосвязи из Льговского района. Когда на связь вывели исполняющего обязанности главы района Павла Вертикова, между ним и губернатором возник напряжённый разговор. Впоследствии в администрации Льговского района сообщили, что Вертикову готовят выговор за эту грубую фразу, произнесённую в адрес подчинённого.
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