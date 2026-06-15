Курский чиновник получит выговор за фразу «Пошёл вон» на совещании с Хинштейном

Исполняющему обязанности главы Льговского района Павлу Вертикову готовятся объявить выговор за ругань, брошенную во время заседания правительства Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.

«Администрация Льговского района готовит документы на объявление выговора и.о. главы администрации Павлу Вертикову за грубую фразу, обращённую к подчинённому, во время заседания правительства Курской области», — говорится в сообщении.

Напомним, губернатора Курской области Александра Хинштейна прервали грубым выкриком «Пошёл вон» во время заседания правительства, когда обсуждалось благоустройство сквера «Спутник». Инцидент произошёл из-за внезапно включившегося микрофона у одного из участников видеосвязи. Вскоре выяснилось, что фраза донеслась из студии Льговского района. На связь вывели исполняющего обязанности главы муниципалитета Павла Вертикова, и между ним и губернатором завязался напряжённый разговор.

Чиновник попытался оправдаться тем, что связи якобы не было, а рядом находился сотрудник, которому и адресовались слова. Однако объяснения не смягчили ситуацию. Хинштейн пообещал связаться с действующим главой района, который сейчас в отпуске, и поставить вопрос о дисциплинарном взыскании для Вертикова.