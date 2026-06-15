Скандал вокруг заседания правительства Курской области получил неожиданное развитие. Заместитель главы Льговского района Павел Вертиков прокомментировал SHOT резонансную реплику, прозвучившую в эфире во время доклада губернатору.

Оскорбивший Хинштейна чиновник попытался оправдаться и свалил всё на «Вову». Видео © Telegram / SHOT

По версии управленца, произошла досадная акустическая ошибка. Он уверяет, что произнёс «Пошёл, Вов!», обращаясь к технику, который занимался наладкой оборудования.

В тот момент специалист находился за монитором и не осознавал, что трансляция уже активна. Александр Хинштейн, присутствовавший на видеосвязи, услышал грубое «Пошёл, вон!» и пообещал «жёстко разобраться» с автором дерзкого высказывания.

Это уже не первый раз, когда в прямом эфире в адрес губернатора Хинштейна звучат грубые слова. Ранее похожий случай произошёл во время общения с другой аудиторией. Тогда глава Большесолдатского района Владимир Зайцев из-за проблем со связью не расслышал вопроса, но его микрофон оставался включённым. В итоге и участники совещания, и зрители онлайн-трансляции услышали нецензурную брань. Хинштейн тогда пообещал провести с Зайцевым беседу.