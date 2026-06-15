Несдержанных курских чиновников будут наказывать за «эмоции» на планёрках

После того, как на заседании правительства Курской области в прямом эфире прозвучала нецензурная фраза, губернатор региона Александр Хинштейн поручил создать в каждом районе комиссии по этике для муниципальных служащих. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Глава области дал поручение разработать и создать во всех районах такие комиссии. Это нужно для того, чтобы в каждом подобном случае поведению чиновников давали принципиальную оценку.

«Губернатором Александром Хинштейном министерству внутренней политики региона дано поручение разработать и создать во всех районах области комиссии по этике и служебному поведению муниципальных служащих, чтобы в каждом подобном случае их действиям была дана надлежащая принципиальная оценка», — говорится в сообщении.

Поводом послужил скандал на совещание, которое проходило в формате видеоконференции. Так, у одного из участников заседания включился микрофон, и все услышали: «Пошёл вон». Это уже не первый раз, когда в прямом эфире в адрес губернатора Хинштейна звучат грубые слова. Ранее похожий случай произошёл во время общения с другой аудиторией. Тогда глава Большесолдатского района Владимир Зайцев из-за проблем со связью не расслышал вопроса, но его микрофон оставался включённым. В итоге и участники совещания, и зрители онлайн-трансляции услышали нецензурную брань. Хинштейн тогда пообещал провести с Зайцевым беседу.