Хакеры атаковали сети Сената Берлина, начато расследование

Неизвестные хакеры атаковали информационные сети Сената Берлина. По данным DPA, власти начали предварительное расследование инцидента.

Под удар попали два ведомства — управление по вопросам городского развития, строительства и жилья и управление, отвечающее за мобильность, транспорт, окружающую среду и климат. Обе структуры отключили от общей правительственной сети, чтобы предотвратить возможное распространение последствий атаки на другие подразделения.

К расследованию подключились земельное ведомство уголовной полиции, прокуратура Берлина и Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI). Также сформирован антикризисный штаб. Были ли похищены или скомпрометированы данные, пока неизвестно. Кто стоит за атакой, также не установлено.

Ранее сообщалось о продаже в даркнете базы с данными примерно 15 млн жителей Казахстана. Продавец под ником shymzz13 утверждает, что сведения якобы получили после взлома портала электронного правительства, однако официального подтверждения этой версии в исходнике нет. За массив из 47 млн строк с паспортными данными, телефонами, адресами, документами и паролями хакер запросил 0,5 биткоина.