За день системы ПВО сбили 316 украинских БПЛА над регионами России
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувший день российские системы ПВО сбили 316 украинских беспилотников самолётного типа над девятью регионами и акваторией Чёрного моря. Об это сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее российское оборонное ведомство отчиталось о работе зенитчиков минувшей ночью. Уничтожены 205 украинских беспилотников самолётного типа.
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