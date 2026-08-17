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Регион
17 августа, 17:43

За день системы ПВО сбили 316 украинских БПЛА над регионами России

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день российские системы ПВО сбили 316 украинских беспилотников самолётного типа над девятью регионами и акваторией Чёрного моря. Об это сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым», — говорится в сообщении.

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Ранее российское оборонное ведомство отчиталось о работе зенитчиков минувшей ночью. Уничтожены 205 украинских беспилотников самолётного типа.

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Матвей Константинов
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