Google зарегистрировала в России четыре новых товарных знака

Американская корпорация Google зарегистрировала в России четыре товарных знака. Среди них — название AlphaEvolve, а также логотипы Google Meridian, AI Edge Gallery и ещё одного сервиса, информация о котором пока не раскрыта. Заявки были поданы в Роспатент.

Google Meridian зарегистрирован для сервисов, связанных с анализом бизнес-статистики и программным обеспечением для маркетингового моделирования. AI Edge Gallery охватывает мобильное ПО для создания решений машинного обучения и его временного использования.

AlphaEvolve зарегистрирован в категории программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Ещё один товарный знак связан с оборудованием для видеоконференций и передачей голоса, звука, изображений и видео. Все четыре регистрации будут действовать до 2035 года.

Ранее Евросоюз назначил Google штраф в размере 890 млн евро (около 1 млрд долларов) за нарушение правил конкуренции на цифровом рынке. Регуляторы считают, что компания давала собственным сервисам преимущество в поисковой выдаче. Площадки Google для покупок, путешествий, игр и переводов отображались заметнее, а предложения конкурентов оказывались ниже.