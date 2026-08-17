Собянин сообщил об уничтожении четырёх БПЛА, летевших на Москву

Системы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Ранее Минобороны отчиталось о работе систем ПВО днём 17 августа. Уничтожены 316 беспилотников самолётного типа над девятью регионами и акваторией Чёрного моря.