Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 18:19

Собянин сообщил об уничтожении четырёх БПЛА, летевших на Москву

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Системы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

«Противник пятится, но огрызается»: Почему удары ВС РФ по Украине стали эффективнее летом
«Противник пятится, но огрызается»: Почему удары ВС РФ по Украине стали эффективнее летом

Ранее Минобороны отчиталось о работе систем ПВО днём 17 августа. Уничтожены 316 беспилотников самолётного типа над девятью регионами и акваторией Чёрного моря.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar