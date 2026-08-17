Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 18:35

Замглавы МО Польши Томчик признался, что республика готовится к войне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Польша готовится к «потенциальному» вооружённому конфликту, признал замминистра обороны республики Цезарий Томчик. По его словам, власти надеятся, что войны не будет, но наращивают потенциал армии.

«Мы готовимся к войне, надеясь, что ее никогда не будет», сказал он в интервью Super Express.

«Пофыркают, но пути не перекроют»: В Госдуме не ждут, что поляки решатся на разрыв с Киевом
«Пофыркают, но пути не перекроют»: В Госдуме не ждут, что поляки решатся на разрыв с Киевом

Ранее польские СМИ писали, что в Варшаве недовольны наглыми заявлениями Владимира Зеленского о запасах ракет для ЗРК Patriot у республики. Указывалось, что киевский глава таким образом пытался оказать на соседей моральное давление. Часть источников объясняют поведение бывшего комика его отчаянным положением.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Польша
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar