Польша готовится к «потенциальному» вооружённому конфликту, признал замминистра обороны республики Цезарий Томчик. По его словам, власти надеятся, что войны не будет, но наращивают потенциал армии.

«Мы готовимся к войне, надеясь, что ее никогда не будет», — сказал он в интервью Super Express.

Ранее польские СМИ писали, что в Варшаве недовольны наглыми заявлениями Владимира Зеленского о запасах ракет для ЗРК Patriot у республики. Указывалось, что киевский глава таким образом пытался оказать на соседей моральное давление. Часть источников объясняют поведение бывшего комика его отчаянным положением.