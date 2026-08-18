Создатели байопика о The Beatles воссоздали знаменитую сцену с обложки альбома Abbey Road. На культовом пешеходном переходе спустя 57 лет вновь прошли четверо музыкантов — на этот раз в исполнении Харриса Дикинсона, Барри Кеогана, Пола Мескала и Джозефа Куинна.

Актёры перевоплотились соответственно в Джона Леннона, Ринго Старра, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона. Авторы фильма постарались максимально точно повторить фотографию, сделанную в 1969 году. В частности, Мескал, как и Маккартни на оригинальном снимке, прошёл по переходу босиком.

Актёры байопика о The Beatles повторили легендарную обложку спустя 57 лет. Видео © X / Bir Baba Indie

Именно отсутствие обуви у Маккартни стало одним из аргументов сторонников популярной конспирологической теории о якобы смерти музыканта и его замене двойником. Поклонники этой версии трактовали фотографию как символическую похоронную процессию: Леннон в белом якобы представлял священника, Старр в чёрном — гробовщика, Харрисон — могильщика, а босой Маккартни — покойника.

Ещё одним «доказательством» теории считался автомобиль с номерным знаком LMW 81IF, попавший в кадр. Сторонники версии пытались найти в сочетании букв и цифр скрытый намёк на смерть Маккартни и его возраст, однако их трактовки не соответствовали реальным датам и обстоятельствам.

Оригинальную фотографию для Abbey Road сделали всего за несколько минут. Полиция ненадолго остановила движение, а музыканты несколько раз прошли по дороге, пока фотограф Иэн Макмиллан делал снимки.

Для съёмок байопика организаторам, вероятно, пришлось на более продолжительное время ограничить движение на участке, чтобы воссоздать сцену с необходимой точностью.

Ранее в архиве токийского зала «Ниппон Будокан» обнаружили 102 чёрно-белых негатива с ранее не публиковавшимися фотографиями The Beatles. Снимки были сделаны во время визита группы в Японию в 1966 году. На них запечатлены выступления музыкантов и подготовка к концертам. На одном из кадров Джон Леннон рассматривает японскую куклу Фукусукэ.