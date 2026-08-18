В Дагестане СК завёл дело после угроз убийством певице Магомедовой

В Махачкале следователи начали расследование после заявления об угрозах убийством в адрес дагестанской певицы Хадиже Магомедовой. Фигурантом дела стал 50-летний местный житель, которого подозревают в незаконном проникновении в дом артистки и угрозах расправой.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану, уголовное дело возбудили после информации, появившейся в социальных сетях. По данным следствия, мужчина мог нарушить неприкосновенность жилища и высказывать угрозы в адрес женщины.

«Следственным отделом по Кировскому району г. Махачкалы СУ СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)», – сообщили в ведомстве.

По версии следствия, инцидент произошёл 16 августа. Подозреваемый якобы без законных оснований проник в квартиру женщины на улице Магомеда Гаджиева в Махачкале, после чего между ними возник конфликт.

В СК уточнили, что мужчина, предположительно, угрожал потерпевшей убийством. Женщина восприняла эти слова как реальные и опасалась за свою жизнь и здоровье. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и собрать доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Life.ru писал, что в Махачкале полиция объявила в розыск Мусу Хизриева, которого подозревают в убийстве 44-летнего мужчины. По версии следствия, конфликт произошёл из-за кровной мести: в городском саду на улице Максима Горького мужчина нанёс оппоненту около 20 ножевых ранений, после чего скрылся.