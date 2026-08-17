Врио главы Дагестана Щукин возложил цветы к памятнику Магомедали Магомедову

В Махачкале состоялось возложение цветов к памятнику бывшему руководителю Дагестана Магомедали Магомедову. Монумент расположен на проспекте Расула Гамзатова.

Врио главы Дагестана Фёдор Щукин отметил значимость Магомедали Магомедова для истории республики. По его словам, более четверти века он работал в Доме Правительства Дагестана и руководил регионом в сложный период.

При Магомедали Магомедове в республике был принят Основной закон. Особо отмечается его роль в сохранении территориальной целостности страны и укреплении межнационального мира и согласия в Дагестане в 1999 году.

Напомним, Фёдора Щукина назначили на пост врио главы Дагестана в мае. Новый руководитель региона родился 4 августа 1976 года в селе Починки Нижегородской области. Юридическое образование он получил в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского, после чего прошёл подготовку в сфере государственного и муниципального управления в Мордовском государственном университете.