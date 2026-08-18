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Регион
17 августа, 21:20

В Дагестане почтили память поэта Расула Гамзатова

Обложка © Max / Фёдор Щукин

Обложка © Max / Фёдор Щукин

Расул Гамзатов остаётся одним из главных символов Дагестана, а его творчество помогло открыть республику всему миру. Об этом заявил врио главы региона Фёдор Щукин во время церемонии памяти поэта.

Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко он возложил цветы к памятнику Гамзатову и отметил значение его наследия для жителей республики.

«На каком бы языке мы ни говорили, какие бы песни мы ни пели, как бы наши суждения ни расходились, нас объединяет одно – любовь к Дагестану», – приводятся слова поэта.

Щукин подчеркнул, что произведения Гамзатова известны далеко за пределами России. Его стихи переведены на десятки языков, а многие выражения из его творчества стали частью повседневной речи. По словам врио главы республики, благодаря поэту о Дагестане узнали во всём мире. Он также напомнил, что к 100-летию со дня рождения Гамзатова в регионе прошли масштабные мероприятия.

«Расул Гамзатов – гордость Дагестана! Его строки о мире, родной земле и справедливости актуальны сегодня как никогда», – отметил Щукин.

Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова получила израильский паспорт
Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова получила израильский паспорт

Ранее Life.ru писал, как врио главы Дагестана Фёдор Щукин возложил цветы к памятнику Магомедали Магомедову. Он также отметил значимость экс-главы региона для истории республики.

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Юния Ларсон
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