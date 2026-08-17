Министр обороны Италии отверг русский след во взрыве на заводе под Римом

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что у властей страны нет данных о возможной причастности России к взрыву на заводе боеприпасов под Римом. По его словам, произошедшее пока рассматривается как внутренняя проблема предприятия.

Взрыв прогремел в четверг на территории завода в городе Коллеферро, расположенном примерно в 60 километрах от столицы Италии. В результате ЧП никто не пострадал.

«Никому не известно о том, что речь может идти о чём-либо ином, кроме внутренней проблемы», – заявил Крозетто, его слова приводит Adnkronos.

Прежде итальянские СМИ сообщали, что прокуратура якобы проверяет так называемый «русский след» в рамках расследования. Поводом для таких предположений стали возможные параллели с другими инцидентами на оборонных объектах в Европе.

При этом министр обороны подчеркнул, что официальных подтверждений версии о причастности Москвы нет. Межпартийный комитет парламента Италии по безопасности республики продолжает следить за расследованием и поддерживает связь со спецслужбами.

Сейчас карабинеры изучают материалы с места происшествия, записи камер наблюдения и данные телефонных вышек. Следствие также проводит реконструкцию произошедшего, чтобы установить причины взрыва и возможных виновных.

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