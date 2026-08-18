Петербургская биржа ввела новый механизм поставок бензина конечным потребителям

Петербургская биржа ввела новый механизм обеспечения автомобильным бензином конечных потребителей на фоне ситуации на топливном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе биржи.

Новый инструмент предусматривает поставки только через ОТП РЖД на условиях «франко-вагон станция отправления ОТП». Такой формат, как пояснили на бирже, позволяет отслеживать движение топлива и идентифицировать конкретного получателя.

Покупатели нефтепродуктов при этом должны подтвердить, что получатель является конечным потребителем. Кроме того, у него должны быть соответствующие договоры с РЖД, что обеспечивает дополнительную возможность его идентификации.

К конечным потребителям биржа относит компании и организации, приобретающие нефтепродукты для собственного использования, имеющие мощности для их переработки, работающие по давальческим и процессинговым договорам, а также покупающие топливо для реализации через собственные автозаправочные станции и другие сбытовые объекты.