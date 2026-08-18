Кравцов рассказал об июльском отдыхе 14 млн российских школьников

Более 14 миллионов школьников в России в июле приняли участие в различных программах летнего досуга. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, отметив, что дети посещали лагеря, участвовали в походах, экскурсиях, слётах и волонтёрских проектах.

По словам главы ведомства, в организации отдыха были задействованы образовательные учреждения, спортивные и культурные площадки, а также молодёжные проекты. Всего за месяц более 1,35 млн ребят побывали в 9254 организациях отдыха и оздоровления.

«В июле оздоровительная кампания в лагерях охватила более 1,35 млн ребят по всей стране. По данным региональных уполномоченных органов, бесплатный досуг был организован и для 6,2 млн детей, которые не смогли стать участниками образовательных программ», – рассказал Кравцов.

Министр уточнил, что ещё свыше 7,8 млн школьников приняли участие в мероприятиях учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Особое внимание уделили детям, которым требуется дополнительная поддержка. В июле на отдых и оздоровление направили более 62 тысяч детей участников СВО. Кроме того, регионы организовали летние программы для более чем 30 тысяч детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Отдельным направлением стали поездки к морю. Число школьников, отдохнувших на побережье Чёрного и Азовского морей, превысило 70 тысяч – это на 10,8% больше, чем месяцем ранее, отметили в пресс-службе Минпросвещения.

Кравцов также сообщил, что родители продолжают обращаться на федеральную горячую линию по вопросам детского отдыха. За два летних месяца специалисты получили более 1,5 тысячи обращений, большинство из которых касались путёвок, льгот и компенсаций.

Ранее в Минпросвещения объяснили, почему домашние задания для школьников пока не планируют отменять. В ведомстве считают, что самостоятельная работа помогает детям закреплять материал, хотя сам подход к ней требует совершенствования. Вопрос о нагрузке на учеников остаётся одним из самых обсуждаемых среди родителей и педагогов.