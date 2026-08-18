NYT: Украина использовала спутниковые снимки против России ещё до спецоперации

Украина начала использовать спутниковые данные, предоставляемые союзниками, ещё до начала специальной военной операции в 2022 году. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, ранее передача спутниковых изображений занимала несколько дней, однако теперь получение таких данных происходит значительно быстрее и стало одним из элементов ведения боевых действий. Американские и нидерландские компании, по данным NYT, поставляют украинским военным оборудование для работы со спутниковой информацией.

Изображения поступают на специальные устройства, внешне напоминающие игровые консоли. С их помощью операторы определяют цели, рассчитывают траектории и используют полученные сведения при управлении беспилотниками. В отдельных случаях, как пишет газета, у операторов есть возможность самостоятельно управлять спутниками.

По данным NYT, необходимые объекты могут фотографироваться со спутника более 15 раз в сутки, причём получение отдельного изображения занимает до 15 минут.

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