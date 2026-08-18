Собянин сообщил о шести сбитых на подлёте к Москве беспилотниках

Шесть направлявшихся в сторону Москвы беспилотников уничтожены на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, после уничтожения воздушной цели специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков и приступили к работе. Информация о возможных повреждениях и последствиях произошедшего уточняется.

Ранее Life.ru писал, что атаковавшие в ночь на 16 августа Москву беспилотники были начинены шрапнелью. Всего с вечера 15 августа до 06:30 следующего утра в сторону Московского региона направлялись 600 дронов.