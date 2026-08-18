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Регион
18 августа, 00:03

Сбиты ещё 17 летевших на Москву беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 17 летевших в сторону Москвы беспилотников. Новые данные предоставил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Других подробностей происшествия градоначальник не предоставил.

Ранее Собянин сообщил о шести сбитых БПЛА на подлёте к столице. Таким образом с начала суток число ликвидированных БПЛА достигло 23.

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