Число уничтоженных на подлёте к Москве БПЛА с начала суток выросло до 63
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Число ликвидированных на подлёте к Москве беспилотников с начала суток выросло до 63. О ещё 40 сбитых дронах сообщил мэр Сергей Собянин.
Каких-либо подробностей о повреждениях на земле он не привёл, уточнив лишь, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее стало известно о 23 сбитых БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Для успешной работы средств ПВО в трёх главных авиагаванях столичного региона были введены временные ограничения на полёты.
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