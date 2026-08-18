Число уничтоженных на подлёте к Москве БПЛА с начала суток выросло до 63

Число ликвидированных на подлёте к Москве беспилотников с начала суток выросло до 63. О ещё 40 сбитых дронах сообщил мэр Сергей Собянин.

Каких-либо подробностей о повреждениях на земле он не привёл, уточнив лишь, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее стало известно о 23 сбитых БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Для успешной работы средств ПВО в трёх главных авиагаванях столичного региона были введены временные ограничения на полёты.