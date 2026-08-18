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Регион
18 августа, 00:43

Число уничтоженных на подлёте к Москве БПЛА с начала суток выросло до 63

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фотографией с места событий

Число ликвидированных на подлёте к Москве беспилотников с начала суток выросло до 63. О ещё 40 сбитых дронах сообщил мэр Сергей Собянин.

Каких-либо подробностей о повреждениях на земле он не привёл, уточнив лишь, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее стало известно о 23 сбитых БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Для успешной работы средств ПВО в трёх главных авиагаванях столичного региона были введены временные ограничения на полёты.

За день системы ПВО сбили 316 украинских БПЛА над регионами России
За день системы ПВО сбили 316 украинских БПЛА над регионами России

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