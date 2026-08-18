Собянин: С начала суток на подлёте к Москве сбиты 86 БПЛА

С начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 86 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, очередные 13 БПЛА были сбиты на подлёте к городу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«Уничтожены девять БПЛА, летевших на Москву. <...> Отражена атака ещё четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своём канале в «Максе».

Таким образом, общее число уничтоженных с начала суток беспилотников на подлёте к Москве достигло 86.

Life.ru напоминает, что публикация кадров работы средств противовоздушной обороны и пролётов БПЛА запрещена, поскольку распространение такой информации может помочь противнику. Ранее полиция установила 22-летнюю жительницу Рязани, разместившую в социальной сети подборку видеозаписей с полётами украинских беспилотников над регионом. В настоящее время решается вопрос о привлечении девушки к административной ответственности.