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Регион
18 августа, 01:43

Собянин: С начала суток на подлёте к Москве сбиты 86 БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

С начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 86 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, очередные 13 БПЛА были сбиты на подлёте к городу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«Уничтожены девять БПЛА, летевших на Москву. <...> Отражена атака ещё четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своём канале в «Максе».

Таким образом, общее число уничтоженных с начала суток беспилотников на подлёте к Москве достигло 86.

За день системы ПВО сбили 316 украинских БПЛА над регионами России
За день системы ПВО сбили 316 украинских БПЛА над регионами России

Life.ru напоминает, что публикация кадров работы средств противовоздушной обороны и пролётов БПЛА запрещена, поскольку распространение такой информации может помочь противнику. Ранее полиция установила 22-летнюю жительницу Рязани, разместившую в социальной сети подборку видеозаписей с полётами украинских беспилотников над регионом. В настоящее время решается вопрос о привлечении девушки к административной ответственности.

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Артём Гапоненко
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