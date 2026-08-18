Со сцены в штурмовики: Киев начал отправлять танцоров и артистов на фронт

В Киеве начали снимать бронь с артистов, танцоров и руководителей хореографических коллективов, ранее считавшихся важными для города. После мобилизации некоторых из них направляют в штурмовые подразделения. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

По его словам, под мобилизацию попали десятки представителей сферы культуры. Решение связано с необходимостью восполнения личного состава подразделений, задействованных в зоне боевых действий.

Источник утверждает, что многие мобилизованные танцоры и балетмейстеры не имеют базовой военной подготовки. При этом сами артисты, по его словам, рассчитывали помогать армии в качестве волонтёров и выступать перед военнослужащими, а перспектива службы в штурмовых подразделениях вызывает у них панику.

Ранее сообщалось об изменении условий предоставления отсрочки от мобилизации на Украине. В частности, её лишились некоторые категории студентов и аспирантов, обучающихся заочно или вечером, а также граждане, получающие второе или третье высшее образование. Ограничения также затронули отдельных многодетных мужчин с задолженностью по алиментам и тех, кто ухаживает за супругами с инвалидностью III группы.