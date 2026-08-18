Медики в Латвии отказались лечить мужчину с инсультом из-за незнания латышского

Депортированный из Латвии россиянин Павел Мартынов рассказал о случае, когда, по его словам, мужчине с инсультом не оказали своевременную помощь из-за незнания латышского языка. Об этом он сообщил РИА «Новости», говоря о проблемах общения русскоязычных жителей с государственными службами республики.

По словам Мартынова, языковые конфликты в Латвии происходят уже не первый год. Он утверждает, что сотрудники различных учреждений могут отказываться переходить на русский язык, даже если человеку требуется помощь.

«Я уже даже не задаю вопрос, заведомо знаю, какая будет реакция», – заявил собеседник агентства.

Отдельно он рассказал о ситуации в медучреждении. По его словам, мужчина с признаками инсульта обратился за помощью на русском языке, однако его оставили ждать в больничном коридоре до приезда родственников.

«У меня был случай, что мужчина попал с инсультом, попросил помощи, они продержали его в коридоре. Пока родня не забрала, когда пришёл в норму», – рассказал Мартынов.

Он добавил, что считает языковую проблему распространённой и отмечает случаи, когда русскоговорящие люди сталкиваются с трудностями при обращении в государственные структуры.

Ранее Life.ru писал о скандале в Латвии после разговора полицейского с гражданами на русском языке. Сотрудник полиции перешёл на русский во время проверки в приграничном районе, после чего в отношении патруля начали служебную проверку.