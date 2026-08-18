Пропавшая группа на Эльбрусе не дошла до вершины несколько десятков метров

Пропавшая на Эльбрусе группа альпинистов остановилась всего в нескольких десятках метров от вершины горы. По данным телеграм-канала SHOT, туристы не смогли продолжить подъём из-за ухудшения погоды и отсутствия связи.

До главной точки маршрута группе оставалось примерно 50-100 метров. На высоте около 5300 метров альпинисты были вынуждены укрыться в Хижине на седловине Эльбруса — специальном убежище для покорителей гор.

Такие укрытия используют во время резкого ухудшения погодных условий. Хижина рассчитана примерно на 12 человек и позволяет переждать сильный ветер, снегопад или другие опасные ситуации до прибытия спасателей.

Ранее Life.ru писал, что спасатели нашли пропавших на Эльбрусе альпинистов живыми после поисковой операции. Группа оказалась на большой высоте в условиях сложной погоды, из-за чего продолжить движение самостоятельно туристы не смогли. После обнаружения специалисты начали эвакуацию людей с горного склона.