Экономические ограничения не привели к ожидаемому Западом результату в отношении России, заявил немецкий журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung после поездки в Москву.

По его оценке, санкционное давление не смогло серьёзно повлиять на российских потребителей, а сами ограничения, напротив, способствовали консолидации российского общества вокруг критики западной политики. Фасбендер призвал европейские страны отказаться от ставки на давление и перейти к поиску возможностей для переговоров.

«То, что на Западе не хотят слышать: санкции совершенно неэффективны, по крайней мере с точки зрения предполагаемого результата», — написал Фасбендер.

Отдельно журналист отметил последствия санкционной политики для Германии. По его словам, больше всего от ограничений пострадала немецкая промышленность, а компании, покинувшие российский рынок, потеряли около $22 млрд.

Фасбендер также заявил, что Западу следует отказаться от ожиданий украинской победы в том виде, в котором её сейчас представляют на Западе, и учитывать возможность дальнейшего ухудшения положения Киева.

Тем временем Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России и намерен представить его осенью. Он станет крупнейшим с 2022 года, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.