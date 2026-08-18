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Регион
18 августа, 03:08

Собянин сообщил о ещё семи сбитых беспилотниках ночью 18 августа

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё семь беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, уточнив, что специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.

Таким образом, общее число сбитых БПЛА на подлёте к столичному региону за ночь 18 августа достигло 93. Власти продолжают контролировать ситуацию и ликвидировать последствия возможных падений фрагментов.

После падения обломков на местах работают сотрудники экстренных служб. Информация о возможных повреждениях и пострадавших уточняется.

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Ранее Life.ru писал о масштабной атаке беспилотников на Московский регион, которая продолжалась в течение вечера 17 августа до утра 18 августа. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, 620 дронов летели в сторону региона, 180 из них были уничтожены непосредственно в столичном регионе.

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Юния Ларсон
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