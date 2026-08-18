Броня есть, запчастей нет: Американские Bradley для Украины отправят недоукомплектованными

США будут отправлять Украине отремонтированные бронемашины Bradley в неполной комплектации из-за нехватки ряда запчастей. Об этом говорится в документах американского командования по контрактам Сухопутных войск США.

Проблема касается устаревших компонентов, часть которых больше не выпускается или недоступна из-за сложностей с поставщиками. Из-за этого технику решили восстанавливать поэтапно: сначала машины приведут в состояние, позволяющее им передвигаться, вести огонь и поддерживать связь.

Недостающие элементы планируют устанавливать уже после передачи техники. В списке дефицитных деталей оказались блоки управления приводом башни и трансмиссией, отдельные компоненты систем обнаружения целей, осветительные приборы и специальные крепления.

Американские военные намерены продлить действующий контракт с подрядчиком без нового конкурса, чтобы не затягивать ремонт техники для Киева. Компания продолжит заниматься восстановлением Bradley и M88, а также закупкой запчастей и подготовкой украинских специалистов, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что возможная передача Киеву американского оружия через Турцию вызвала вопросы у Москвы. Речь идёт о поставках техники и боеприпасов, которые находились на вооружении Анкары. Российская сторона заявила, что новые военные поставки Украине могут привести к дальнейшему обострению ситуации.