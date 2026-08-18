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Регион
18 августа, 04:37

ПВО сбила ещё 10 дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Силы ПВО Минобороны России уничтожили ещё десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. О последствиях произошедшего и возможных повреждениях дополнительная информация уточняется.

Таким образом, число сбитых беспилотников с начала ночной атаки достигло 103. Власти продолжают контролировать ситуацию, а оперативные службы находятся в готовности.

Более 150 БПЛА сбили над Подмосковьем во время масштабной атаки
Более 150 БПЛА сбили над Подмосковьем во время масштабной атаки

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью беспилотники атаковали сразу несколько районов Московского региона. В Раменском округе при падении БПЛА ВСУ на частный дом пострадала 10-летняя девочка, ещё два человека получили травмы в других муниципалитетах.

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Юния Ларсон
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