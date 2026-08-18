ПВО сбила ещё 10 дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы
Обложка © Минобороны России
Силы ПВО Минобороны России уничтожили ещё десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. О последствиях произошедшего и возможных повреждениях дополнительная информация уточняется.
Таким образом, число сбитых беспилотников с начала ночной атаки достигло 103. Власти продолжают контролировать ситуацию, а оперативные службы находятся в готовности.
Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью беспилотники атаковали сразу несколько районов Московского региона. В Раменском округе при падении БПЛА ВСУ на частный дом пострадала 10-летняя девочка, ещё два человека получили травмы в других муниципалитетах.
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