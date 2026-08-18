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18 августа, 05:05

25 дронов уничтожили над Калужской областью: обломки повредили три здания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tymonko Galyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tymonko Galyna

Силы ПВО уничтожили 25 беспилотников над Калужской областью за вечер и минувшую ночь. В одном из населённых пунктов обломки повредили три нежилых строения, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Дроны сбили над Боровским, Дзержинским, Жуковским, Малоярославецким, Перемышльским, Тарусским, Ферзиковским и Юхновским муниципальными округами.

Ещё одну воздушную цель перехватили на окраине Калуги. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Повреждения зафиксировали в Малоярославецком округе.

Местная администрация оценивает нанесённый ущерб. На местах падения обломков работают оперативные группы.

Над Калужской областью ночью уничтожили девять беспилотников
Над Калужской областью ночью уничтожили девять беспилотников

Двумя днями ранее над Калужской областью сбили 13 БПЛА. Тогда в Калуге обломки повредили квартиру в жилом доме.

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Андрей Бражников
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