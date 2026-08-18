25 дронов уничтожили над Калужской областью: обломки повредили три здания

Силы ПВО уничтожили 25 беспилотников над Калужской областью за вечер и минувшую ночь. В одном из населённых пунктов обломки повредили три нежилых строения, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Дроны сбили над Боровским, Дзержинским, Жуковским, Малоярославецким, Перемышльским, Тарусским, Ферзиковским и Юхновским муниципальными округами.

Ещё одну воздушную цель перехватили на окраине Калуги. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Повреждения зафиксировали в Малоярославецком округе.

Местная администрация оценивает нанесённый ущерб. На местах падения обломков работают оперативные группы.

Двумя днями ранее над Калужской областью сбили 13 БПЛА. Тогда в Калуге обломки повредили квартиру в жилом доме.