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18 августа, 05:23

Швеция перехватила пять грузовых судов с россиянами с декабря 2025 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmitri T

Швеция с конца 2025 года задержала пять грузовых судов, в экипажах которых были россияне. Их подозревали в работе на внешнюю торговлю России, сообщил РИА «Новости» посол РФ в Швеции Сергей Беляев.

«С декабря 2025 года шведскими властями были задержаны в общей сложности пять судов, которые Стокгольм подозревал в обслуживании интересов внешней торговли России», — сказал он.

Одно из задержанных судов — сухогруз «Адлер» под российским флагом — быстро отпустили. Шведские власти признали, что у них не было законных оснований его удерживать.

В 2026 году задержали ещё четыре судна. Все они ходили под флагами других стран и принадлежали компаниям из третьих стран. Посольство России вмешивалось в эти ситуации только для защиты прав российских граждан, которые были в составе экипажей.

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на захваты своих торговых судов. Президент подчеркнул, что ответные действия могут последовать не только там, где произошёл захват, но и в других районах Мирового океана, включая Тихий океан.

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Наталья Афонина
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